В Тернополе водитель Renault сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
Авария произошла 4 октября на проспекте Степана Бандеры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Как сообщили в полиции, в результате аварии несовершеннолетняя девушка была травмирована и госпитализирована в медицинское учреждение.
Водитель автомобиля наехал на житель Тернополя, когда та переходила проезжую часть дороги в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.
Напомним, в середине сентября в Тернополе водитель внедорожника BMW X5 сбил студентку на пешеходном переходе. Потерпевшая на момент ДТП переходила дорогу в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.
