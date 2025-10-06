В Тернополе водитель Renault сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как сообщили в полиции, в результате аварии несовершеннолетняя девушка была травмирована и госпитализирована в медицинское учреждение.

Водитель автомобиля наехал на житель Тернополя, когда та переходила проезжую часть дороги в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.

Напомним, в середине сентября в Тернополе водитель внедорожника BMW X5 сбил студентку на пешеходном переходе. Потерпевшая на момент ДТП переходила дорогу в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.