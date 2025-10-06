12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
UA | RU
UA | RU
06 октября 2025, 16:49

В Тернополе водитель Renault сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

06 октября 2025, 16:49
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 4 октября на проспекте Степана Бандеры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как сообщили в полиции, в результате аварии несовершеннолетняя девушка была травмирована и госпитализирована в медицинское учреждение.

Водитель автомобиля наехал на житель Тернополя, когда та переходила проезжую часть дороги в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.

Напомним, в середине сентября в Тернополе водитель внедорожника BMW X5 сбил студентку на пешеходном переходе. Потерпевшая на момент ДТП переходила дорогу в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область Тернополь ДТП авто девушка
В Тернопольской области "работник банка" украл со счета клиента более 220 тыс. грн
06 октября 2025, 12:33
В Тернопольской области будут судить должностных лиц коммунального предприятия, которые растратили 200 тыс. грн
06 октября 2025, 12:11
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Предателей становится меньше: Луганские прокуроры добились приговоров для коллаборантов и предателей Украины
06 октября 2025, 18:20
В Днепре военный ТЦК "списал" по учету 17 человек, среди них - его брат и знакомые
06 октября 2025, 18:15
Одесщину снова зальет дождями
06 октября 2025, 18:09
В Одесской области будут судить 22-летнего водителя, допустившего ДТП и травмирование двух пассажиров
06 октября 2025, 17:55
На Буковине в автомобиле с дипломатическими номерами обнаружили контрабандные сигареты на миллион гривен
06 октября 2025, 17:39
В Ровенской области будут судить правоохранителя, который в состоянии опьянения совершил смертельную аварию
06 октября 2025, 17:28
Грету Тунберг и еще 170 активистов "Флотилии Сумуда" депортировали из Израиля в Грецию и Словакию
06 октября 2025, 17:02
В Кривом Роге бывший парень разбил девочке голову: обидчик до сих пор не получил наказание
06 октября 2025, 16:45
Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
06 октября 2025, 16:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »