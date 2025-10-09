Вересень на дорогах Тернопільщини: 266 ДТП та 194 водії у нетверезому стані

Ілюстративне фото: Національна поліція

Про це повідомило управління превентивної діяльності ГУНП області, передає RegioNews.

Зазначається, що найпоширенішими порушеннями стали перевищення швидкості, керування транспортом без документів або у стані сп'яніння, а також ігнорування дорожніх знаків, розмітки та правил обгону.

За минулий місяць на Тернопільщині сталося 266 дорожньо-транспортних пригод, із яких 56 – з потерпілими. У 7 аваріях водії перебували за кермом у нетверезому стані.

Серед основних причин ДТП називають перевищення швидкості, недотримання безпечної дистанції та порушення правил маневрування під час руху заднім ходом.

Також зафіксовано 24 ДТП за участю пішоходів: 3 особи загинули, ще 20 отримали травми.

Упродовж вересня поліцейські склали 194 адміністративні протоколи на водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Нагадаємо, у Тернополі водій Renault збив 17-річну дівчину на пішохідному переході. Чоловік наїхав на тернополянку, коли та переходила проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу. Дівчину госпіталізували.