11:15  09 жовтня
Поїздка за кордон за 6 тисяч доларів: на Київщині викрили нову схему для ухилянтів
08:56  09 жовтня
На Чернігівщині жінку затримали під час продажу бойових гранат
01:55  09 жовтня
М'ясо рекордно подорожчало: що відбувається з цінами
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 11:43

Вересень на дорогах Тернопільщини: 266 ДТП та 194 водії у нетверезому стані

09 жовтня 2025, 11:43
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У вересні поліція Тернопільської області зафіксувала 9 124 порушення правил дорожнього руху

Про це повідомило управління превентивної діяльності ГУНП області, передає RegioNews.

Зазначається, що найпоширенішими порушеннями стали перевищення швидкості, керування транспортом без документів або у стані сп'яніння, а також ігнорування дорожніх знаків, розмітки та правил обгону.

За минулий місяць на Тернопільщині сталося 266 дорожньо-транспортних пригод, із яких 56 – з потерпілими. У 7 аваріях водії перебували за кермом у нетверезому стані.

Серед основних причин ДТП називають перевищення швидкості, недотримання безпечної дистанції та порушення правил маневрування під час руху заднім ходом.

Також зафіксовано 24 ДТП за участю пішоходів: 3 особи загинули, ще 20 отримали травми.

Упродовж вересня поліцейські склали 194 адміністративні протоколи на водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Нагадаємо, у Тернополі водій Renault збив 17-річну дівчину на пішохідному переході. Чоловік наїхав на тернополянку, коли та переходила проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу. Дівчину госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП ПДР поліція алкоголь Тернопіль аварія статистика
Смертельна ДТП на Київщині: водій загинув на місці
08 жовтня 2025, 20:45
На Київщині 39-річний чоловік загинув на місці після наїзду на дерево
08 жовтня 2025, 19:25
На Вінниччині у ДТП загинули троє людей, ще трьох госпіталізували
08 жовтня 2025, 18:17
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Підприємствам дозволили бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи
09 жовтня 2025, 12:35
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
09 жовтня 2025, 12:27
Рада підтримала направлення підрозділів ЗСУ до інших держав
09 жовтня 2025, 12:25
На Одещині прикордонники виявили у 62-річної українки велику колекцію старовинних марок
09 жовтня 2025, 12:24
На Запоріжжі росіяни вбили людину дроном
09 жовтня 2025, 12:20
На Тернопільщині чоловік обікрав магазин, у якому працював
09 жовтня 2025, 12:12
Повторний обстріл на Чернігівщині: пошкоджено техніку пожежників
09 жовтня 2025, 11:55
На Одещині викрили підпільний цех із виготовлення сигарет: вилучили товару на понад 2,2 млн грн
09 жовтня 2025, 11:29
Поїздка за кордон за 6 тисяч доларів: на Київщині викрили нову схему для ухилянтів
09 жовтня 2025, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »