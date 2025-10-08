11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 18:17

В Винницкой области в ДТП погибли три человека, еще трое госпитализированы

08 октября 2025, 18:17
Фото: Национальная полиция Украины
На Гайсинщине правоохранители устанавливают причины масштабной аварии, в которой погибли три человека, еще несколько получили травмы

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

В Винницкой области полицейские расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 8 октября вблизи села Гордеевка Гайсинского района. Согласно предварительным данным, в результате столкновения двух легковых авто – Audi A8 и KIA Rio – погибли три человека.

Как установили правоохранители, в аварии погиб водитель и две пассажирки автомобиля KIA. Их тела из изувеченной машины деблокировали спасатели. Еще трех женщин, находившихся в этом же автомобиле, с травмами разной степени госпитализировали в медицинское учреждение. Водитель и пассажиры Audi, по предварительным данным, не пострадали.

В ДТП погибли три человека, еще трое госпитализированы

На месте происшествия работали следователи, спасатели и медики. Специалисты документируют все обстоятельства трагедии и устанавливают причины столкновения. Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с дополнительным ограничением права управления транспортными средствами на 3 года. Следствие продолжается, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, в Харьковской области произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя. Мужчина не только стал виновником аварии, но и оставил пассажиров умирать, не вызвав службу скорой помощи.

Не вызвал скорую и оставил умирать: пьяному водителю вынесли приговор за смертельное ДТП
08 октября 2025, 17:25
За время полномасштабной войны государство потратило 5 млн грн на порно
08 октября 2025, 15:33
С начала 2025 года ГБР направило в суд 5879 обвинительных актов в отношении правоохранителей и чиновников
08 октября 2025, 14:59
08 октября 2025, 19:42
08 октября 2025, 19:42
