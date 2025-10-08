Фото: Национальная полиция Украины

На Гайсинщине правоохранители устанавливают причины масштабной аварии, в которой погибли три человека, еще несколько получили травмы

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

В Винницкой области полицейские расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 8 октября вблизи села Гордеевка Гайсинского района. Согласно предварительным данным, в результате столкновения двух легковых авто – Audi A8 и KIA Rio – погибли три человека.

Как установили правоохранители, в аварии погиб водитель и две пассажирки автомобиля KIA. Их тела из изувеченной машины деблокировали спасатели. Еще трех женщин, находившихся в этом же автомобиле, с травмами разной степени госпитализировали в медицинское учреждение. Водитель и пассажиры Audi, по предварительным данным, не пострадали.

На месте происшествия работали следователи, спасатели и медики. Специалисты документируют все обстоятельства трагедии и устанавливают причины столкновения. Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с дополнительным ограничением права управления транспортными средствами на 3 года. Следствие продолжается, обстоятельства аварии выясняются.

