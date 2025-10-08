Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП, в ходе которого водитель Daewoo Nexia врезался в дерево и погиб на месте

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Бориспольском районе Киевщины произошло смертельное ДТП. Инцидент произошел на автодороге между городом Переяслав и селом Шевченково. Согласно предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался в направлении Переяслава, внезапно потерявшего управление. Машина выехала на правую обочину и врезалась в дерево.

В результате аварии водитель погиб на месте происшествия. На место прибыли правоохранители, начавшие осмотр места происшествия и фиксацию обстоятельств ДТП. Полицейские отмечают, что наличие дорожных условий, состояние покрытия и скорость движения будут проверяться в ходе следствия.

Следователи Бориспольского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшего гибель человека. В настоящее время идет сбор доказательств и показаний для установления точной причины аварии.

