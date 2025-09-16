Фото: ДПСУ

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

41-летний житель Тернопольщины из-за личных связей обещал выезд за границу с поддельными документами. Свою "услугу" он оценил в 18500 долларов. Правоохранители зафиксировали передачу 15 тысяч долларов аванса.

Организатор схемы после этого попытался скрыться. Однако когда он пытался пересечь границу в "Шегинях", его задержали пограничники. Теперь мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 9 лет заключения

Напомним, на днях в Закарпатье задержали 33-летнего украинца, который выдавал себя за иностранца и пытался подкупить пограничников. Теперь ему грозит лишение свободы.