Фальшивые документы для уклонения от службы: пограничники разоблачили очередную схему во Львовской области
Во Львовской области разоблачили очередной канал незаконного выезда за границу. Организатором оказался житель Тернопольской области
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
41-летний житель Тернопольщины из-за личных связей обещал выезд за границу с поддельными документами. Свою "услугу" он оценил в 18500 долларов. Правоохранители зафиксировали передачу 15 тысяч долларов аванса.
Организатор схемы после этого попытался скрыться. Однако когда он пытался пересечь границу в "Шегинях", его задержали пограничники. Теперь мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 9 лет заключения
Напомним, на днях в Закарпатье задержали 33-летнего украинца, который выдавал себя за иностранца и пытался подкупить пограничников. Теперь ему грозит лишение свободы.