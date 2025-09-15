Фото: Нацполиция

В столице будут судить дельца, обещавшего женщине снять ее мужа с розыска. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, злоумышленник предлагал женщине снять с розыска в базе "Оберег" ее военнообязанного мужчину. За эту "услугу" он просил 2 тысячи долларов. Он также уверял "клиентку", что имеет связи с должностными лицами, имеющими доступ в государственный реестр призывников.

Его задержали при получении средств. Досудебное расследование уже завершено. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали директора колледжа. Он организовал незаконную схему уклонения от мобилизации. Директор требовал 2 тысячи долларов США от мужчины призывного возраста, чтобы тот мог быть зачислен на дневную форму обучения и получить отсрочку от военной службы.