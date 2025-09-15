12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
15 сентября 2025, 16:37

Доллары в обмен на снятие с розыска: на Прикарпатье разоблачили работника ТЦК

15 сентября 2025, 16:37
Фото: Нацполиция
В Прикарпатье разоблачили работника ТЦК, который предлагал снять военнообязанного с розыска. За это он просил немалую сумму денег

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Разоблачили 48-летнего работника одного из ТЦК в Ивано-Франковской области. Выяснилось, что он предложил военнообязанному жителю области снять его с розыска. Он также пообещал помочь беспрепятственно пройти ВЛК и оформить временную непригодность военной службы.

За эти "услуги" работник ТЦК хотел получить 1500 долларов. В настоящее время его задержали и объявили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь работнику ТЦК грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Полтавской области разоблачили врача из ТЦК, который предлагал оформить инвалидность жене военнообязанного. За эту "услугу" он хотел получить 5 тысяч долларов.

15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
