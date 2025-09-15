Фото: Нацполиция

В Прикарпатье разоблачили работника ТЦК, который предлагал снять военнообязанного с розыска. За это он просил немалую сумму денег

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Разоблачили 48-летнего работника одного из ТЦК в Ивано-Франковской области. Выяснилось, что он предложил военнообязанному жителю области снять его с розыска. Он также пообещал помочь беспрепятственно пройти ВЛК и оформить временную непригодность военной службы.

За эти "услуги" работник ТЦК хотел получить 1500 долларов. В настоящее время его задержали и объявили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь работнику ТЦК грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Полтавской области разоблачили врача из ТЦК, который предлагал оформить инвалидность жене военнообязанного. За эту "услугу" он хотел получить 5 тысяч долларов.