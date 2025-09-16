12:05  16 вересня
У Львові чоловік змусив доньку до фіктивного шлюбу заради відстрочки для "клієнта"
10:59  16 вересня
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2025, 14:46

Фальшиві документи для ухилення від служби: прикордонники викрили чергову схему на Львівщині

16 вересня 2025, 14:46
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На Львівщині викрили черговий канал незаконного виїзду за кордон. Організатором виявився житель Тернопільської області

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

41-річний житель Тернопільщині через особисті зв'язки обіцяв виїзд за кордон з підробленими документами. Свою "послугу" він оцінив у 18 500 доларів. Правоохоронці зафіксували передачу 15 тисяч доларів авансу.

Організатор схеми після цього спробував втекти. Проте, коли він намагався перетнути кордон у "Шегинях", його затримали прикордонники. Тепер чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 9 років ув’язнення

Нагадаємо, днями на Закарпатті затримали 33-річного українця, який видавав себе за іноземця і намагався підкупити прикордонників. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники ухилення від мобілізації перетин кордону
$6000 з особи: на Закарпатті викрито незаконний канал переправлення осіб до Румунії
15 вересня 2025, 17:29
Долари в обмін на зняття з розшуку: на Прикарпатті викрили працівникаТЦК
15 вересня 2025, 16:37
Обіцяв жінці "допомогти" її чоловіку: у Києві затримали ділка, який "торгував" зняттям з розшуку
15 вересня 2025, 11:10
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Завдали понад 3 млн грн шкоди природі: на Київщині браконьєри ловили рибу у Чорнобильській зоні
16 вересня 2025, 16:30
На Одещині судитимуть чоловіка, який займався браконьєрством на річці Дунай
16 вересня 2025, 16:25
На Кіровоградщині засудили чоловіка до 10 років за зґвалтування 13-річної дівчинки
16 вересня 2025, 15:59
Мережею шириться інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР в Україні – коментар патрульної поліції
16 вересня 2025, 15:53
Укрпошта втратила 2,5 млрд грн від початку війни – компанія на межі дефолту
16 вересня 2025, 15:40
Житель Рівненщини намагався підкупити прикордонника, щоб переправити за кордон друга
16 вересня 2025, 15:15
На Черкащині чоловік загинув після вибуху гранати, кинутої знайомим
16 вересня 2025, 15:15
На Харківщині зібрали аграріїв: у фокусі – розмінування, кредити та бронювання
16 вересня 2025, 15:07
У Сумах жінка вдарила співмешканця ножем у шию під час сварки
16 вересня 2025, 14:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »