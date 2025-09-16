Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

41-річний житель Тернопільщині через особисті зв'язки обіцяв виїзд за кордон з підробленими документами. Свою "послугу" він оцінив у 18 500 доларів. Правоохоронці зафіксували передачу 15 тисяч доларів авансу.

Організатор схеми після цього спробував втекти. Проте, коли він намагався перетнути кордон у "Шегинях", його затримали прикордонники. Тепер чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 9 років ув’язнення

