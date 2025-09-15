12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
15 сентября 2025, 17:29

$6000 с человека: на Закарпатье разоблачен незаконный канал переправки лиц в Румынию

15 сентября 2025, 17:29
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция в Закарпатье задержала мужчину, который организовал незаконное пересечение границы для военнообязанных

Об этом сообщает полиция Закарпатья, передает RegioNews.

В Тячевщине полиция задержала мужчину, подозреваемого в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу Украины. Операция проводилась совместно с пограничниками и стала частью плановых мер по борьбе с нелегальными схемами пересечения границы.

Согласно данным правоохранителей, к организации преступной схемы причастен 58-летний житель поселка Солотвино. Он предлагал военнообязанным мужчинам пересечь границу с Румынией вне официальных пунктов пропуска, используя реку Тиса. За свои услуги злоумышленник брал до 6000 долларов с одного человека.

В Закарпатье задержали подозреваемого

Во время контроля за исполнением сделки полиция задержала подозреваемого при получении аванса в размере 3000 долларов. На месте происшествия правоохранители изъяли наличные деньги, автомобиль фигуранта и мобильный телефон. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщено о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу.

Изъяты деньги, автомобиль и телефон

Следователи устанавливают других возможных участников схемы. Расследование продолжается, а полиция призывает граждан сообщать об известных им случаях незаконного пересечения границы.

Ранее сообщалось, Польша изменила правила выплат украинцам: "800+" теперь будут получать только работающие или дети которых учатся в польских школах, за исключением людей с инвалидностью. Новое законодательство также предусматривает, что право на выплаты будет зависеть от получения не менее 50% минимальной зарплаты и профессиональной деятельности.

15 сентября 2025
