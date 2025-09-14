19:14  14 сентября
В Украину идут дожди и похолодание
14 сентября
Россияне атаковали автобус в Запорожской области
14 сентября
В Киевской области сдетонировали снаряды, сотни людей эвакуированы
14 сентября 2025, 15:48

На Закарпатье задержали 33-летнего украинца, который выдавал себя за иностранца и пытался подкупить пограничников

14 сентября 2025, 15:48
иллюстративное фото: из открытых источников
На границе со Словакией на попытке незаконного выезда разоблачили 33-летнего гражданина Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Мужчина направлялся пешком через пункт пропуска "Малый Березный". На паспортный контроль он предоставил загранпаспорт гражданина Саудовской Аравии. Документ содержал признаки полного подлога.

Мужчина делал вид, что является иностранцем и общался только по-английски. Когда нарушитель понял, что его разоблачили, перешел на украинский и получил скрытый паспорт гражданина Украины.

Кроме того, он предлагал пограничному наряду взятку в размере 100 000 гривен.

Впоследствии правонарушитель признался, что он родом из Львова и намеревался попасть к родственникам в Бельгию. Сфальсифицированный паспорт ему прислали из Саудовской Аравии, откуда родом его отец.

Теперь горе-путешественнику грозит штраф и даже лишение свободы.

Напомним, в начале сентября в Закарпатье задержали организатора нелегальной переправки людей в Румынию. Им оказался 24-летний местный житель.

