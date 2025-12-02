В Сумах полиция задержала наркодельца и изъяла более 5 кг каннабиса

Фото: Нацполиция

В Сумах правоохранители прекратили деятельность группы наркодельцов, организовавших изготовление, хранение и сбыт наркотического средства каннабиса на территории области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным полиции, 54-летний житель города вместе с двумя сообщниками долго выращивали коноплю в домашних условиях и продавали ее "клиентам" в Сумской области.

Во время обысков полицейские обнаружили более 5 кг каннабиса в высушенном и измельченном виде.

Один из злоумышленников задержан, ему сообщено о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам будет решаться после получения результатов экспертизы.

Напомним, во Львове перед судом предстанет 22-летняя женщина, торговавшая наркотиками. В "бизнес" она привлекла 5-летнюю дочь. "Товар" она заказывала оптом в интернете.

Как известно, в столице 22-летний парень маскировал продажу наркотиков под торговлю чехлами для телефонов. Злоумышленник был задержан. Как оказалось, ранее он уже был приговорен к наркопреступлениям и снова вернулся к незаконной деятельности.