12:20  01 декабря
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
09:00  01 декабря
На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли
08:26  01 декабря
Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина
01 декабря 2025, 12:20

Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн

01 декабря 2025, 12:20
Фото: БЭБ
Правоохранители сообщили о подозрении двум чиновникам одного из киевских коммунальных медучреждений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, фигуранты присвоили более 1,6 млн грн, указывая в электронной системе здравоохранения недостоверные данные о паллиативных услугах, которые фактически пациентам не предоставляли. Речь идет о пакете "Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям", по которому заведение получало финансирование от НСЗУ.

Установлено, что уже бывший директор и врач медучреждения знали, что услуги не предоставляются. В то же время они вносили в систему информацию о "визитах" и "помощи", чем обеспечивали незаконное получение бюджетных средств.

Объемы неоказанных услуг и сумму ущерба подтверждены судебной экспертизой и другими доказательствами.

Сейчас решается вопрос о заключении фигурантов под стражу.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили схему присвоения более 17 миллионов гривен – фигуранты через фиктивные ФЛП присвоили благотворительные средства, предназначенные для детских программ.

