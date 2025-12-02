У Сумах поліція затримала наркоділка та вилучила понад 5 кг канабісу

Фото: Нацполіція

У Сумах правоохоронці припинили діяльність групи наркоділків, які організували виготовлення, зберігання та збут наркотичного засобу канабісу на території області

передає RegioNews.

За даними поліції, 54-річний мешканець міста разом із двома спільниками тривалий час вирощували коноплю в домашніх умовах і продавали її "клієнтам" у Сумській області.

Під час обшуків поліцейські виявили понад 5 кг канабісу у висушеному та подрібненому вигляді.

Одного зі зловмисників затримано, йому повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам вирішуватиметься після отримання результатів експертизи.

