08:20  02 грудня
У Сумах поліція затримала наркоділка та вилучила понад 5 кг канабісу
07:26  02 грудня
У Києві п'яний водій Tesla збив на смерть 13-річну дівчинку
01:30  02 грудня
Співачка Христина Соловій зізналась, чому не коментує особисте життя
02 грудня 2025, 08:20

У Сумах поліція затримала наркоділка та вилучила понад 5 кг канабісу

02 грудня 2025, 08:20
Фото: Нацполіція
У Сумах правоохоронці припинили діяльність групи наркоділків, які організували виготовлення, зберігання та збут наркотичного засобу канабісу на території області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними поліції, 54-річний мешканець міста разом із двома спільниками тривалий час вирощували коноплю в домашніх умовах і продавали її "клієнтам" у Сумській області.

Під час обшуків поліцейські виявили понад 5 кг канабісу у висушеному та подрібненому вигляді.

Одного зі зловмисників затримано, йому повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам вирішуватиметься після отримання результатів експертизи.

Нагадаємо, у Львові перед судом постане 22-річна жінка, яка торгувала наркотиками. До "бізнесу" вона залучила 5-річну доньку. "Товар" вона замовляла оптом в інтернеті.

Як відомо, в столиці 22-річний хлопець маскував продаж наркотиків під торгівлю чохлами для телефонів. Зловмисника затримали. Як виявилось, раніше він вже був засуджений за наркозлочини та знову повернувся до незаконної діяльності.

01 грудня 2025
