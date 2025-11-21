Фото: полиция

Киевлянин сбывал амфетамин, Альфа-PVP, MDMA и каннабис, отправляя их почтой по всей стране

На территории Голосеевского района полицейские остановили парня для проверки документов и обнаружили у него коробку с почтовыми упаковками, внутри которой было 59 посылок.

После открытия одного из пакетов полицейские обнаружили чехол для телефона, под которым был спрятан сверток с каннабисом. Позже правоохранители выяснили, что во всех посылках были наркотические и психотропные вещества, которые 22-летний делец планировал высылать заказчикам, маскируя под продажу чехлов для телефонов.

Фигуранта задержали. Как оказалось, парень уже был осужден за наркопреступления и снова вернулся к незаконной деятельности.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли значительное количество расфасованных наркотических и психотропных веществ, среди которых амфетамин, альфа-PVP, MDMA и каннабис.

фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное повторно).

Наркодельцу грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

