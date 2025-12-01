Граната на празднике: на Волыни мужчина чуть не взорвал семью

Фото: Нацполиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 29 ноября в Крвельском районе.

Местный житель, 1963 года рождения, угрожал взорвать гранату во время распития спиртных напитков с родными. Его родственник вовремя выхватил предмет и отсоединил пыл, в результате чего никто не пострадал.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления Ковеля полиции. Мужчину задержали, а гранату изъяли взрывотехники.

Фигуранту сообщили о подозрении. Следствие продолжается.

Напомним, на Прикарпатье 13-летний парень взорвал гранату в доме. Трагедия произошла 21 ноября. По предварительным данным, подросток нашел в доме гранату Ф-1 и привел ее в действие. От полученных травм юноша погиб на месте. Его 37-летнего отчима госпитализировали в тяжелом состоянии, однако через несколько дней он скончался в больнице.