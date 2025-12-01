Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина

Фото: Национальная полиция

Правоохранители задержали 38-летнего жителя Сум, причастного к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов, а также сбыту наркотических веществ

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время санкционированных обысков у мужчины были обнаружены предметы, внешне похожие на переработанные пистолеты, в том числе один с магазином и патронами калибра 9 мм, травматический пистолет с признаками переработки, а также примерно 200 граммов вещества, похожего на артиллерийский порох.

Кроме этого, изъято шесть зип-пакетов с порошкообразным веществом и растительные наркотические средства, которые, по предварительным данным, хранились в целях сбыта.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на соответствующие экспертные исследования.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Полиция Сумщины подчеркивает граждане, добровольно сдающие или декларирующие оружие и боеприпасы в установленном порядке, освобождаются от уголовной ответственности.

