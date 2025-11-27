18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
15:35  27 ноября
В Одесской области пограничники задержали пятерых незаконных туристов
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2025, 16:55

Во Львове 5-летний ребенок загружал посылки с наркотиками в почтоматы: правоохранители задержали горе-мать

27 ноября 2025, 16:55
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Во Львове перед судом предстанет 22-летняя женщина, торговавшая наркотиками. К "бизнесу" она привлекла 5-летнюю дочь

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В сентябре этого года женщина организовала схему продаж наркотиков через Telegram. "Товар" она заказывала оптом в интернете. Затем злоумышленница делала "закладки", или отправляла посылки клиентам.

Для того чтобы не привлекать внимание, женщина постоянно меняла места жительства и брала с собой дочь. Ребенок не понимал, что происходит: 5-летняя девочка загружала посылки с наркотиками в почтоматы, ходила с мамой в парках и возле детских площадок, где злоумышленница покидала "закладки".

Когда правоохранители задержали женщину, в детском рюкзаке обнаружили 25 свертков каннабиса. В ходе обыска нашли еще 74 "закладки". Отдельно изъяли два больших "мастер-клада" с мефедроном общей массой более 6,5 кг.

"Ей инкриминируют приобретение, хранение в целях сбыта и незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ (ч. 3 ст. 307 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в столице 22-летний парень маскировал продажу наркотиков под торговлю чехлами для телефонов. Злоумышленник был задержан. Как оказалось, ранее был осужден за наркопреступления и снова вернулся к незаконной деятельности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики прокуратура Львов
В Ровенской области 16-летний парень зарабатывал на наркотиках
24 ноября 2025, 19:45
От 6 до 10 лет светит 37-летнему мужчине из Ровенской области, который продал марихуану за 1000 гривен
20 ноября 2025, 18:37
На Волыни мужчина продавал еду с наркотиками
20 ноября 2025, 12:50
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Новый украинский фильм превзошел "Антарктиду" Птушкина: новая лента собрала более 8 миллионов
27 ноября 2025, 19:30
Россияне снова расстреляли украинских военных, сдавшихся в плен в Запорожской области
27 ноября 2025, 19:21
ВСУ потеряли контроль над позициями на Гуляйпольском направлении
27 ноября 2025, 19:09
Чиновников Полтавского горсовета подозревают в присвоении 5,4 млн грн во время закупок для ВСУ
27 ноября 2025, 18:57
В "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет в Украине 28 ноября
27 ноября 2025, 18:49
Враг атаковал три района Днепропетровщины дронами и КАБами: разрушены дома, авто и АЗС
27 ноября 2025, 18:48
Украина импортировала тракторов более чем на 700 миллионов долларов
27 ноября 2025, 18:30
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
27 ноября 2025, 18:29
На Софиевской площади в Киеве начали устанавливать главную елку страны
27 ноября 2025, 18:26
8,1 млрд от МВФ и конец большой упрощенки: что изменится для бизнеса
27 ноября 2025, 18:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Все блоги »