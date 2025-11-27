Фото: прокуратура

Во Львове перед судом предстанет 22-летняя женщина, торговавшая наркотиками. К "бизнесу" она привлекла 5-летнюю дочь

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В сентябре этого года женщина организовала схему продаж наркотиков через Telegram. "Товар" она заказывала оптом в интернете. Затем злоумышленница делала "закладки", или отправляла посылки клиентам.

Для того чтобы не привлекать внимание, женщина постоянно меняла места жительства и брала с собой дочь. Ребенок не понимал, что происходит: 5-летняя девочка загружала посылки с наркотиками в почтоматы, ходила с мамой в парках и возле детских площадок, где злоумышленница покидала "закладки".

Когда правоохранители задержали женщину, в детском рюкзаке обнаружили 25 свертков каннабиса. В ходе обыска нашли еще 74 "закладки". Отдельно изъяли два больших "мастер-клада" с мефедроном общей массой более 6,5 кг.

"Ей инкриминируют приобретение, хранение в целях сбыта и незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ (ч. 3 ст. 307 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в столице 22-летний парень маскировал продажу наркотиков под торговлю чехлами для телефонов. Злоумышленник был задержан. Как оказалось, ранее был осужден за наркопреступления и снова вернулся к незаконной деятельности.