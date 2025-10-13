12:50  13 октября
Трактор поднимали с воды: в Ровенской области тракторист погиб в ДТП
10:44  13 октября
Не понравилось фото: киевлянин избил и ограбил девушку на свидании
06:54  13 октября
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
UA | RU
UA | RU
13 октября 2025, 10:15

Российский дрон атаковал Сумы: в ГСЧС рассказали о последствиях

13 октября 2025, 10:15
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Сумщины
Читайте також
українською мовою

Поздно вечером 12 октября российский беспилотник нанес удар по жилому сектору

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что попадание произошло рядом с многоэтажными домами, в квартирах местных жителей выбило окна.

В результате атаки возник пожар в нежилом здании, который спасатели оперативно ликвидировали.

Кроме того, сотрудники ГСЧС обследовали территорию на предмет других опасных последствий.

Один человек получил острую реакцию на стресс.

Как известно, с начала октября в Сумской области в результате российских атак погибли пятеро мирных жителей, еще 44 человека получили ранения, среди них – 5 детей.

Напомним, в ночь на 13 октября российская армия атаковала Украину, применив 82 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов. В результате ударов зафиксировано попадание 13 дронов на 7 локациях, а обломки сбитых БпЛА упали на 2 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар Сумы ГСЧС дрон российская армия
Массированная атака на Одесщину: дроны РФ вызвали масштабные пожары
13 октября 2025, 09:26
На Днепропетровщине микроавтобус опрокинулся в кювет – пострадала женщина
13 октября 2025, 08:57
Российский дрон атаковал автомобиль на Запорожье: один погибший и трое раненых
13 октября 2025, 07:29
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Тернополе работников Локомотивного ДЕПО подозревают в краже 2600 литров дизтоплива
13 октября 2025, 14:24
Блэкауты и обстрелы: чего ждать запорожцам этой зимой
13 октября 2025, 14:23
В Тернопольской области водительница BMW снесла столб
13 октября 2025, 13:51
Смертельное ДТП во Львовской области: мотоцикл вылетел в кювет
13 октября 2025, 13:30
Кабмин сменил даты отопительного сезона
13 октября 2025, 13:26
Харьковщина отстраивается вместе с ЮНИСЕФ: новые школы, больницы и поддержка семей
13 октября 2025, 13:25
Без прав и навеселе: подросток на мотоцикле попал в ДТП на Хмельнитчине
13 октября 2025, 13:16
В Тернопольской области будут судить предпринимателя, который помог незаконно пересечь границу 14 мужчинам
13 октября 2025, 13:05
Трактор поднимали с воды: в Ровенской области тракторист погиб в ДТП
13 октября 2025, 12:50
В Запорожье дезертир готовил теракт
13 октября 2025, 12:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »