Российский дрон атаковал Сумы: в ГСЧС рассказали о последствиях

Фото: ГСЧС Сумщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что попадание произошло рядом с многоэтажными домами, в квартирах местных жителей выбило окна.

В результате атаки возник пожар в нежилом здании, который спасатели оперативно ликвидировали.

Кроме того, сотрудники ГСЧС обследовали территорию на предмет других опасных последствий.

Один человек получил острую реакцию на стресс.

Как известно, с начала октября в Сумской области в результате российских атак погибли пятеро мирных жителей, еще 44 человека получили ранения, среди них – 5 детей.

Напомним, в ночь на 13 октября российская армия атаковала Украину, применив 82 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов. В результате ударов зафиксировано попадание 13 дронов на 7 локациях, а обломки сбитых БпЛА упали на 2 локациях.