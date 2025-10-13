Российский дрон атаковал Сумы: в ГСЧС рассказали о последствиях
Поздно вечером 12 октября российский беспилотник нанес удар по жилому сектору
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что попадание произошло рядом с многоэтажными домами, в квартирах местных жителей выбило окна.
В результате атаки возник пожар в нежилом здании, который спасатели оперативно ликвидировали.
Кроме того, сотрудники ГСЧС обследовали территорию на предмет других опасных последствий.
Один человек получил острую реакцию на стресс.
Как известно, с начала октября в Сумской области в результате российских атак погибли пятеро мирных жителей, еще 44 человека получили ранения, среди них – 5 детей.
Напомним, в ночь на 13 октября российская армия атаковала Украину, применив 82 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов. В результате ударов зафиксировано попадание 13 дронов на 7 локациях, а обломки сбитых БпЛА упали на 2 локациях.