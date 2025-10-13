82 дрона РФ атаковали Украину: сколько сбила ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 13 октября российская армия атаковала Украину, применив 82 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, системы беспилотников и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По данным на 09:00 13 октября, ПВО сбило или подавило 69 вражеских беспилотников на севере, востоке и юге страны.

В результате ударов зафиксировано попадание 13 дронов на 7 локациях, а обломки сбитых БпЛА упали на 2 локациях.

Напомним, в ночь на 13 октября российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попадания возникли масштабные пожары в складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием на площади более 5 000 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1140 оккупантиов. Уничтожены три танка, 21 артиллерийская система, два РСЗО и 232 беспилотника.