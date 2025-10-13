Російський дрон атакував Суми: у ДСНС розповіли про наслідки

Фото: ДСНС Сумщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що влучання сталося поруч із багатоповерховими будинками, у квартирах місцевих жителів вибило вікна.

Внаслідок атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Крім того, співробітники ДСНС обстежили територію на предмет інших небезпечних наслідків.

Одна людина отримала гостру реакцію на стрес.

Як відомо, з початку жовтня на Сумщині внаслідок російських атак загинули п'ятеро мирних жителів, ще 44 людини отримали поранення, серед них – 5 дітей.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російська армія атакувла Україну, застосувавши 82 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів. Внаслідок ударів зафіксовано влучання 13 дронів на 7 локаціях, а уламки збитих БпЛА впали на 2 локаціях.