13 жовтня 2025, 10:15

Російський дрон атакував Суми: у ДСНС розповіли про наслідки

13 жовтня 2025, 10:15
Фото: ДСНС Сумщини
Пізно ввечері 12 жовтня російський безпілотник завдав удару по житловому сектору Сум

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що влучання сталося поруч із багатоповерховими будинками, у квартирах місцевих жителів вибило вікна.

Внаслідок атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Крім того, співробітники ДСНС обстежили територію на предмет інших небезпечних наслідків.

Одна людина отримала гостру реакцію на стрес.

Як відомо, з початку жовтня на Сумщині внаслідок російських атак загинули п'ятеро мирних жителів, ще 44 людини отримали поранення, серед них – 5 дітей.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російська армія атакувла Україну, застосувавши 82 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів. Внаслідок ударів зафіксовано влучання 13 дронів на 7 локаціях, а уламки збитих БпЛА впали на 2 локаціях.

війна пожежа Суми ДСНС дрон російська армія
