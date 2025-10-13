Російський дрон атакував Суми: у ДСНС розповіли про наслідки
Пізно ввечері 12 жовтня російський безпілотник завдав удару по житловому сектору Сум
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що влучання сталося поруч із багатоповерховими будинками, у квартирах місцевих жителів вибило вікна.
Внаслідок атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі, яку рятувальники оперативно ліквідували.
Крім того, співробітники ДСНС обстежили територію на предмет інших небезпечних наслідків.
Одна людина отримала гостру реакцію на стрес.
Як відомо, з початку жовтня на Сумщині внаслідок російських атак загинули п'ятеро мирних жителів, ще 44 людини отримали поранення, серед них – 5 дітей.
Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російська армія атакувла Україну, застосувавши 82 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів. Внаслідок ударів зафіксовано влучання 13 дронів на 7 локаціях, а уламки збитих БпЛА впали на 2 локаціях.