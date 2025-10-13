На Днепропетровщине микроавтобус опрокинулся в кювет – пострадала женщина
В Самаровском районе Днепропетровской области спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вблизи села Соколово
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Primastar не справился с управлением, взлетел в кювет и опрокинулся на бок.
В результате аварии травмировалась женщина 1992 года рождения, которую до прибытия спасателей госпитализировали в больницу.
Сотрудники ГСЧС провели комплекс мер, чтобы предотвратить возникновение пожара.
Напомним, в Ивано-Франковской области полиция расследует ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. В результате столкновения телесные повреждения получил водитель микроавтобуса, а также его пассажиры.