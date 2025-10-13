На Днепропетровщине микроавтобус опрокинулся в кювет – пострадала женщина

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Primastar не справился с управлением, взлетел в кювет и опрокинулся на бок.

В результате аварии травмировалась женщина 1992 года рождения, которую до прибытия спасателей госпитализировали в больницу.

Сотрудники ГСЧС провели комплекс мер, чтобы предотвратить возникновение пожара.





Напомним, в Ивано-Франковской области полиция расследует ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. В результате столкновения телесные повреждения получил водитель микроавтобуса, а также его пассажиры.