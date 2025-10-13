Фото: ГСЧС Одесщины

В ночь на 13 октября российские войска массированно атаковали Одесщину ударными беспилотниками

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате попадания возникли масштабные пожары в складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием на площади более 5 000 квадратных метров.

Также сгорел один автомобиль.

По предварительной информации, пострадал один человек.

Спасатели сообщают, что ликвидацию последствий осложняло большую пожарную нагрузку и отсутствие противопожарного водоснабжения на территории объекта. Для тушения огня пожарные организовали бесперебойную подачу воды из ближайших источников.

К ликвидации последствий привлекли 16 единиц техники и 56 спасателей ГСЧС, а также подразделения Нацгвардии, КЗ "ЦБГ Авангард" и добровольцев.

Напомним, этой ночью в Днепропетровской области украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 4 беспилотника врага. Под удар попали Никопольский и Синельниковский районы. Повреждены частные дома, газопровод и линия электропередач.