Вражеские удары по Черкасской области: в Каневе повреждена многоэтажка, перекрыто движение плотиной ГЭС
В результате российских атак в Черкасской области зафиксированы повреждения инфраструктуры
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
В Каневе обломками сбитой ракеты поврежден многоэтажный дом. По предварительным данным, один человек получил травмы.
Россияне также целили по критической инфраструктуре. Из-за последствий ударов перекрыто движение по плотине ГЭС. На местах работают необходимые службы.
Информация о последствиях обстрелов еще уточняется.
Напомним, ночью 10 октября на Днепропетровщине в результате массированной атаки российских ударных беспилотников и ракет взрывы раздавались в Днепре, Каменском и на Криворожье. Под ударом находилась энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются.