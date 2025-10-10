Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате российских атак в Черкасской области зафиксированы повреждения инфраструктуры

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

В Каневе обломками сбитой ракеты поврежден многоэтажный дом. По предварительным данным, один человек получил травмы.

Россияне также целили по критической инфраструктуре. Из-за последствий ударов перекрыто движение по плотине ГЭС. На местах работают необходимые службы.

Информация о последствиях обстрелов еще уточняется.

Напомним, ночью 10 октября на Днепропетровщине в результате массированной атаки российских ударных беспилотников и ракет взрывы раздавались в Днепре, Каменском и на Криворожье. Под ударом находилась энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются.