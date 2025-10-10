08:35  10 октября
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
08:28  10 октября
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
01:50  10 октября
Дочь Оли Поляковой призналась, видит ли будущее в Украине
10 октября 2025, 07:59

Вражеские удары по Черкасской области: в Каневе повреждена многоэтажка, перекрыто движение плотиной ГЭС

10 октября 2025, 07:59
Иллюстративное фото: из открытых источников
В результате российских атак в Черкасской области зафиксированы повреждения инфраструктуры

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

В Каневе обломками сбитой ракеты поврежден многоэтажный дом. По предварительным данным, один человек получил травмы.

Россияне также целили по критической инфраструктуре. Из-за последствий ударов перекрыто движение по плотине ГЭС. На местах работают необходимые службы.

Информация о последствиях обстрелов еще уточняется.

Напомним, ночью 10 октября на Днепропетровщине в результате массированной атаки российских ударных беспилотников и ракет взрывы раздавались в Днепре, Каменском и на Криворожье. Под ударом находилась энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются.

Черкасская область война обстрелы ракетный удар ГЭС
