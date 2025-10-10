Иллюстративное фото: из открытых источников

Ночью 10 октября в результате массированной атаки российских ударных беспилотников и ракет взрывы раздавались в Днепре, Каменском и на Криворожье. Под ударом находилась энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В регионе пострадал 66-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Украинской громаде Синельниковского района из-за попадания дронов загорелись комбайн, грузовик и хозяйственное сооружение. Также БпЛА попали по Николаевской общине – там загорелся частный дом.

Никопольщина тоже оказалась под обстрелом: россияне били из артиллерии и РСЗО "Град", пострадали Никополь и Марганец. Обследование территорий продолжается.

По информации Воздушного командования, силы ПВО сбили в регионе около 60 вражеских беспилотников.

Напомним, в результате массированной атаки на Киев ночью 10 октября пострадали девять человек, пятеро из них находятся в больницах.

Из-за сложной ситуации в энергетической системе столицы 10 октября движение поездов Киевского метрополитена осуществляется с переменами.