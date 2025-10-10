Сумщина, Полтавщина і Харківщина – без світла: введено аварійні відключення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через наслідки масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру України на території Сумської, Полтавської та Харківської областей 10 жовтня запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ)

Про це інформує RegioNews.

За інформацією "Сумиобленерго", на Сумщині ГАВ діють для 10 черг споживачів. Тривалість знеструмлення наразі неможливо спрогнозувати, адже відключення мають аварійний характер.

Усі обмеження діятимуть до отримання відповідної команди від НЕК "Укренерго".

Подібна ситуація – і на Полтавщині. Як повідомили в "Полтаваобленерго", з 2:55 у регіоні введено в дію графік аварійного відключення через дефіцит потужності. Обсяг розвантаження становить 80 МВт – це приблизно 10% від пікового зимового навантаження області.

Також по Харкову введено аварійні відключення електроенергії, повідомили в "Харківобленерго". Енергетики працюють над відновленням живлення після ракетних ударів по інфраструктурі.

Як відомо, ГАВ застосовують у випадках, коли необхідно терміново збалансувати споживання та виробництво електроенергії для запобігання масштабним аваріям.

Нагадаємо, в Україні вночі 10 жовтня двічі оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування російських аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

Раніше повідомлялося, що у Києві протягом ночі кілька разів лунали вибухи. Відомо про 12 постраждалих. У столиці частково перебої зі світлом та водопостачання. Також є зміни у роботі метрополітену.

Цієї ночі російські безпілотники здійснили щонайменше сім ударів по Запоріжжю, спричинивши пошкодження приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Внаслідок атаки загинула дитина, а кілька людей зазнали травм.