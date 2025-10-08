Иллюстративное фото: из открытых источников

В городе Шостка после массированных российских ударов по гражданской инфраструктуре возобновили газоснабжение. Аварийные работы продолжались около суток. На данный момент 33 тысячи абонентов получают газ в полном объеме

Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий, передает RegioNews.

По его словам, возобновлена также подача газа в окрестные населенные пункты: Богданка, Ображеевка, Ковтуново, Мироновка, Крупец и Шкирмановка.

В поселке Воронеж газоснабжение возобновится по завершении ремонта на одном из поврежденных газовых объектов. Работы на нем продолжаются.

Как известно, Шостка частично осталась без света и газа после российских обстрелов. Впоследствии в сети показали, как люди в это время готовят еду.

Напомним, 7 октября российские войска нанесли очередные удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. Под прицелом находились Полтавская и Сумская области.