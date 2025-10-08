Після атаки РФ у Шостці на Сумщині відновили подачу газу

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У місті Шостка після масованих російських ударів по цивільній інфраструктурі відновили газопостачанння. Аварійні роботи тривали близько доби. Станом на зараз 33 тисячі абонентів отримують газ у повному обсязі

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький, передає RegioNews.

За його словами, відновлено також подачу газу у навколишні населені пункти: Богданка, Ображіївка, Ковтунове, Миронівка, Крупець та Шкирманівка.

У селищі Вороніж газопостачання відновиться після завершення ремонту на одному з пошкоджених газових об'єктів. Роботи на ньому тривають.

Як відомо, Шостка частково залишилась без світла та газу після російського обстрілу. Згодом у мережі показали, як люди в цей час готують їжу.

Нагадаємо, 7 жовтня російські війська здійснили чергові удари по енергетичній та транспортній інфраструктурі України. Під прицілом були Полтавська та Сумська області.