На Черниговщине вражеские дроны попали в дом и авто: есть раненые
Российские дроны ударили по Семеновской громаде Черниговской области
Об этом сообщает начальник Новгород-Северского РВА Александр Селиверстов, передает RegioNews.
Поздним вечером 7 октября россияне атаковали село Жадово. В результате попадания ударного дрона типа "Молния" в жилой дом вспыхнул пожар. Огнем уничтожены дом и автомобиль, припаркованный рядом. За медицинской помощью обратилась 70-летняя женщина.
Ночью 8 октября в селе Черный Рог этой же громады вражеский ударный дрон попал в автомобиль частного предприятия, занимавшегося ремонтом дорог. 56-летний водитель получил многочисленные осколочные ранения конечностей и живота, перелом предплечья и контузию. Пострадавшего доставили в больницу. Автомобиль сгорел в результате пожара.
