Фото: РВА

Об этом сообщает начальник Новгород-Северского РВА Александр Селиверстов, передает RegioNews.

Поздним вечером 7 октября россияне атаковали село Жадово. В результате попадания ударного дрона типа "Молния" в жилой дом вспыхнул пожар. Огнем уничтожены дом и автомобиль, припаркованный рядом. За медицинской помощью обратилась 70-летняя женщина.

Ночью 8 октября в селе Черный Рог этой же громады вражеский ударный дрон попал в автомобиль частного предприятия, занимавшегося ремонтом дорог. 56-летний водитель получил многочисленные осколочные ранения конечностей и живота, перелом предплечья и контузию. Пострадавшего доставили в больницу. Автомобиль сгорел в результате пожара.

Напомним, 7 октября в Никополе на Днепропетровщине россияне обстреляли подразделение ГСЧС. Пострадал спасатель.