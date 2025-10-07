фото: Днепропетровская ОВА

Два района Днепропетровщины подверглись новым атакам, оставив после себя поврежденную инфраструктуру и пострадавших

Об этом сообщают в Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

За последние сутки два района Днепропетровщины подверглись обстрелам со стороны российских войск.

В Никопольском районе агрессор совершал удары по городу Никополь и громадам Покровской, Марганецкой и Мировской. Вооруженные силы противника применяли артиллерию и беспилотные летательные аппараты FPV. В результате атак пострадал 33-летний мужчина, получивший легкие ранения. Также зафиксированы повреждения пожарной части, одного частного дома и многоэтажного жилого дома.

Обстрелы повредили здания

На территории Синельниковского района враг атаковал Николаевскую, Межевскую и Покровскую громады с помощью беспилотников. В результате обстрелов пострадала местная инфраструктура. Горели теплицы и сухая трава, однако пожар удалось оперативно ликвидировать.

Пожары локализовали спасатели

Местные власти подчеркивают необходимость соблюдения правил безопасности и готовности к возможным новым атакам. Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия обстрелов и оценивать масштабы нанесенного ущерба.

