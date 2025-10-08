Атаки россиян на Запорожье: более 500 ударов, под огнем 16 населенных пунктов
За прошедшие сутки российские войска совершили 510 ударов по территории 16 населенных пунктов Запорожской области
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В частности, враг нанес ракетный удар по Камышевахе и 10 авиаударов по Гуляйполю, Белогорью, Успеновке, Полтавке и Новоуспеновскому.
Также зафиксировано 317 атак беспилотниками разных типов (преимущественно FPV) по населенным пунктам: Малокатериновка, Плавное, Степное, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Полтавка, Чаривное и Белогорье.
Кроме того, россияне совершили 6 обстрелов из РСЗО по Степному, Новоандреевке, Малой Токмачке и Полтавке.
Враг нанес 176 артиллерийских ударов по территории Плавней, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Чаривного, Полтавки и Белогорья.
Поступило 28 сообщений о повреждениях жилых домов, хозяйственных построек и автомобилей.
Пострадавших посреди мирных обитателей нет.
Напомним, 7 октября в Никополе на Днепропетровщине россияне обстреляли подразделение ГСЧС. Пострадал спасатель.