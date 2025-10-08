Фото: ОВА

За прошедшие сутки российские войска совершили 510 ударов по территории 16 населенных пунктов Запорожской области

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В частности, враг нанес ракетный удар по Камышевахе и 10 авиаударов по Гуляйполю, Белогорью, Успеновке, Полтавке и Новоуспеновскому.

Также зафиксировано 317 атак беспилотниками разных типов (преимущественно FPV) по населенным пунктам: Малокатериновка, Плавное, Степное, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Полтавка, Чаривное и Белогорье.

Кроме того, россияне совершили 6 обстрелов из РСЗО по Степному, Новоандреевке, Малой Токмачке и Полтавке.

Враг нанес 176 артиллерийских ударов по территории Плавней, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Чаривного, Полтавки и Белогорья.

Поступило 28 сообщений о повреждениях жилых домов, хозяйственных построек и автомобилей.

Пострадавших посреди мирных обитателей нет.

Напомним, 7 октября в Никополе на Днепропетровщине россияне обстреляли подразделение ГСЧС. Пострадал спасатель.