Россия нанесла массированные удары по энергетике и железной дороге Полтавщины и Сумщины, – Кулеба
Российские войска совершили очередные удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. Под прицелом были Полтавская и Сумская области
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует RegioNews.
В Полтаве зафиксированы поражения локомотивного депо, дистанции энергоснабжения и тяговых подстанций. Повреждены административные и складские помещения, а также подвижной состав. Возникли пожары, которые ликвидировали спасатели. К счастью, пострадавших нет.
Из-за атаки временно задерживались поезда сообщением Харьков-Львов, Львов-Харьков и Краматорск-Львов. Сейчас движение возобновлено.
В результате ударов поврежден энергетический объект – более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах оставались без света. Аналогичная ситуация в Сумской области – в городе зафиксированы повреждения жилых домов и частичное обесточивание.
На местах работают штабы по ликвидации последствий. Специалисты обследуют территории, возобновляют энергоснабжение и оказывают помощь населению.
Министр отметил, что железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе.
Кулеба подчеркнул, что цель врага очевидна – Россия пытается сделать оружием холод и тьму, сорвать отопительный сезон и парализовать работу "Укрзализныци", которая остается одной из ключевых артерий страны.
Напомним, ночью 7 октября российские войска совершили атаку дронами по Полтавской области. В результате попадания по объектам гражданской инфраструктуры возникли пожары.
Утром россияне атаковали ударными беспилотниками Сумы. Вражеские дроны попали в объект гражданской инфраструктуры, есть частичное обесточивание.