Фото: Кулеба

Российские войска совершили очередные удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. Под прицелом были Полтавская и Сумская области

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует RegioNews.

В Полтаве зафиксированы поражения локомотивного депо, дистанции энергоснабжения и тяговых подстанций. Повреждены административные и складские помещения, а также подвижной состав. Возникли пожары, которые ликвидировали спасатели. К счастью, пострадавших нет.

Из-за атаки временно задерживались поезда сообщением Харьков-Львов, Львов-Харьков и Краматорск-Львов. Сейчас движение возобновлено.

В результате ударов поврежден энергетический объект – более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах оставались без света. Аналогичная ситуация в Сумской области – в городе зафиксированы повреждения жилых домов и частичное обесточивание.

На местах работают штабы по ликвидации последствий. Специалисты обследуют территории, возобновляют энергоснабжение и оказывают помощь населению.

Министр отметил, что железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе.

Кулеба подчеркнул, что цель врага очевидна – Россия пытается сделать оружием холод и тьму, сорвать отопительный сезон и парализовать работу "Укрзализныци", которая остается одной из ключевых артерий страны.

Напомним, ночью 7 октября российские войска совершили атаку дронами по Полтавской области. В результате попадания по объектам гражданской инфраструктуры возникли пожары.

Утром россияне атаковали ударными беспилотниками Сумы. Вражеские дроны попали в объект гражданской инфраструктуры, есть частичное обесточивание.