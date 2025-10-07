11:12  07 октября
07 октября 2025, 17:55

В Шостке на Сумщине люди готовят еду на улицах из-за блекаута

07 октября 2025, 17:55
Фото из открытых источников
Шостка в Сумской области осталась без света после российского обстрела. В сети показали, как люди в это время готовят еду

Такие фото появились в соцсетях, передает RegioNews.

В сети публикуют фото местных жителей, готовящих еду на улицах. Местные жители используют для этого огонь и большие котлы. Судя по кадрам, семьи и даже соседи объединяются в компании для приготовления обедов.

Также в "Общественном" сообщали , что Красный крест установил мобильную баню и прачечную. Автомобиль Красного Креста оборудовали душевыми кабинами, стиральными и сушильными машинами, генератором для работы с оборудованием, резервуарами с водой.

"Задача работы мобильного комплекса - обеспечить доступ к базовым удобствам и улучшить гигиенические условия для людей, пострадавших от войны и без доступа к воде и санитарии", - говорят в Красном Кресте.

Что касается еды, то в Шостке детей и пожилых людей организовали горячую пищу и чай по следующим локациям:

  • Центр "Юность" (ул. Свободы, 18).
  • Центр эстетического воспитания (ул. Свободы, 38).
  • Торговый центр "Первая линия" (ул. Свободы, 39-А).
  • Школа-лицей (ул. Свободы, 33).
  • Школа №1 (ул. Черниговская, 10).
  • Школа №9 (ул. Сумская, 2).
  • Школа №6 (ул. Школьная, 1).
  • Спорткомплекс (ул. Заводская, 30-А).
  • Детский сад "Росинка" (пер. Красный, 4).

Полевая кухня готовит 250 порций трижды в день, запас продуктов на семь дней.

Напомним, 4 октября россияне атаковали беспилотником железнодорожный вокзал в Шостке. Зеленский прокомментировал вражеский удар и показал видео с последствиями.

В результате обстрела повреждены пассажирский поезд сообщением "Шостка-Киев" и пригородный поезд.

Сумщина блэкаут обстрелы
