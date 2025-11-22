09:15  22 ноября
22 ноября 2025, 08:43

Умер известный украинский певец и музыкант

22 ноября 2025, 08:43
Читайте також українською мовою
фото: Maria Panchyshyn
Не стало украинского певца и соучредителя группы DZIDZO Лесика Турко

Как передает RegioNews, об этом сообщила журналистка Мария Панчишин.

Причины смерти артиста не называются, но известно, что за полтора года он перенес две операции и клиническую смерть (в 2024-м у него остановилось на сцене, прямо во время выступления).

Близкое окружение Турка уверено, что это результат отравления музыканта.

Лесику было 58 лет.

Как сообщалось, фронтмен группы ADAM испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Из-за тяжелой болезни музыкант впал в кому. Теперь его семья собирает средства на лечение.

