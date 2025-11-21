19:39  21 ноября
21 ноября 2025, 20:50

На Львовщине – пятый летальный случай лептоспироза в 2025 году

21 ноября 2025, 20:50
Иллюстративное фото: из открытых источников
В среду, 19 ноября, во Львовской областной инфекционной больнице умерла 66-летняя жительница Стрыйского района, у которой диагностировали тяжелый лептоспироз

Об этом пишет издание ZAHID.NET, передает RegioNews.

Отмечается, что женщина была госпитализирована 16 ноября в крайне тяжелом состоянии с почечной и печеночной недостаточностью.

По словам заведующего реанимационным отделением Виктора Токарева, у пациентки наблюдалось классическое тяжелое течение лептоспироза, которое началось с лихорадки, рвоты и диареи, а затем присоединилась желтуха и отсутствует мочеотделение.

"Пациентка умерла 19 ноября. Причиной смерти была полиорганная недостаточность – остановились почки, печень, легкие и сердечно-сосудистая система", – объяснил Токарев.

Где именно могла заразиться женщина, неизвестно. Она проживала в селе недалеко от Ходорова и имела собственное хозяйство, где могли быть грызуны.

Это уже пятый летальный случай от лептоспироза во Львовской области в 2025 году; в прошлом году зафиксировано два случая.

Что такое лептоспироз?

Это особенно опасная инфекция, которую человек может получить от животных.

Болезнь не передается от человека человеку. Заражение происходит из-за питания или контакта с зараженной водой или другими источниками, даже через здоровую, но влажную кожу.

Лептоспироз имеет сезонность и чаще всего встречается в летне-осенний период.

В 90% случаев лептоспироз начинается с неспецифических симптомов, таких как повышенная температура и конъюнктивит. В то же время есть и более характерные признаки болезни:

  • сильные боли в мышцах, особенно в икрах, которые усиливаются при нажатии
  • геморрагический синдром – патологическая кровоточивость.

Напомним, в сентябре во Львовской области зафиксировано два смертельных исхода от лептоспироза. Умерли 65-летний житель Шептицкого района и 57-летняя жительница Львовского района.

