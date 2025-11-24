На Рівненщині померла 3-річна дівчинка: батьки звинувачують лікаря
До правоохоронців звернулася 41-річна мешканка Костополя. Жінка просить притягнути до відповідальності сімейного лікаря, який, за її словами, неналежно оглянув її 3-річну доньку
Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на поліцію області, передає RegioNews.
Попередньо встановлено, що 9 листопада дівчинка скаржилася на болі в животі, тож мама звернулась до сімейного лікаря.
Через три дні жінку з дитиною госпіталізували до обласної лікарні, де 12 листопада провели операцію. Під час повторного хірургічного втручання через два дні дитина померла.
За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування – неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.
Наразі триває слідство, призначені експертизи, встановлюються всі обставини інциденту.
