12:45  24 листопада
У Києві чоловік підпалив авто через відмову жінки: подробиці
10:50  24 листопада
У Львові батьки влаштували стрілянину на подвір'ї школи через сварку дітей
08:10  24 листопада
На Рівненщині померла 3-річна дівчинка: батьки звинувачують лікаря
UA | RU
UA | RU
24 листопада 2025, 08:10

На Рівненщині померла 3-річна дівчинка: батьки звинувачують лікаря

24 листопада 2025, 08:10
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

До правоохоронців звернулася 41-річна мешканка Костополя. Жінка просить притягнути до відповідальності сімейного лікаря, який, за її словами, неналежно оглянув її 3-річну доньку

Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на поліцію області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що 9 листопада дівчинка скаржилася на болі в животі, тож мама звернулась до сімейного лікаря.

Через три дні жінку з дитиною госпіталізували до обласної лікарні, де 12 листопада провели операцію. Під час повторного хірургічного втручання через два дні дитина померла.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування – неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.

Наразі триває слідство, призначені експертизи, встановлюються всі обставини інциденту.

Нагдаємо, слідчі з'ясовують деталі трагічного випадку у рівненській лікарні, де двомісячне немовля загинуло від опіків після операції. За даними правоохоронців, трагедія сталася через використання несертифікованого обладнання під час проведення операційних процедур.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
смерть поліція трагедія Лікар дитина Рівненська область лікарня батьки мати
Тато колише труну із тілом своєї дитини: у Тернополі прощаються із загиблою жінкою та її дітьми
23 листопада 2025, 14:45
Помер відомий український співак та музикант
22 листопада 2025, 08:43
На Львівщині – п'ятий летальний випадок лептоспірозу у 2025 році
21 листопада 2025, 20:50
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
В Одесі судили чоловіка, який "зливав" у соцмережах місця патрулювання ТЦК
24 листопада 2025, 15:25
Виніс із квартири автомат: киянин погрожував сусідці вбивством через зауваження
24 листопада 2025, 14:55
Вбивство на Закарпатті: підозрюваного затримали на місці злочину
24 листопада 2025, 14:54
Сумоїст із Вінниці став переможцем престижного турніру в Японії
24 листопада 2025, 14:35
Авіаудар по Слов'янську: в ДСНС показали наслідки
24 листопада 2025, 14:29
На Прикарпатті чиновники Держпраці вимагали гроші у підприємців за послуги, які мали надаватись безкоштовно
24 листопада 2025, 14:18
Боксерка клубу "SMK-SPORT" Ганна Охота здобула бронзу на Кубку світу з боксу в Індії
24 листопада 2025, 14:03
Радник Президента назвав фейком інформацію про нібито доручення Єрмака щодо підозри главі САП
24 листопада 2025, 13:58
Мирні плани, які принижують Україну, лише стимулюють Путіна до продовження війни
24 листопада 2025, 13:55
У Миколаєві через свічку загорілася пральна машинка
24 листопада 2025, 13:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »