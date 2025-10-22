13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
22 октября 2025, 18:19

В Ровно младенец получил смертельные ожоги в операционной: суд избрал меру пресечения медсестре

22 октября 2025, 18:19
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Следователи выясняют детали трагического случая в ровенской больнице, где двухмесячный младенец погиб от ожогов после операции

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно продолжается расследование смерти двухмесячного младенца, получившего смертельные ожоги во время пребывания в медицинском учреждении. Согласно данным правоохранителей, трагедия произошла из-за использования несертифицированного оборудования во время проведения операционных процедур.

По материалам следствия, 42-летняя медицинская сестра, входившая в состав операционной бригады, ненадлежаще выполнила свои обязанности. Она допустила применение неучтенного обогревательного прибора, который вызвал ожоги 45% поверхности тела ребенка. Согласно врачебному свидетельству причиной смерти стал ожоговый шок и термические поражения I-III степени.

После собранных доказательств женщине сообщили о подозрении процессуального руководства прокуратуры. Суд избрал для подозреваемой меру пресечения. Согласно санкции статьи, медработнице может грозить до 3 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла 14 декабря, когда в полицию поступило сообщение из областной детской больницы о смерти двухмесячной девочки, которая имела врожденный порок развития. Ребенка госпитализировали 12 декабря для плановой операции, однако после вмешательства он скончался. Следственные действия по делу продолжаются, правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, на Сумщине супругам объявили подозрение из-за смерти младенца, который, по данным следствия, погиб из-за ненадлежащего ухода.

