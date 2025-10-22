Фото: иллюстративное

Следователи выясняют детали трагического случая в ровенской больнице, где двухмесячный младенец погиб от ожогов после операции

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно продолжается расследование смерти двухмесячного младенца, получившего смертельные ожоги во время пребывания в медицинском учреждении. Согласно данным правоохранителей, трагедия произошла из-за использования несертифицированного оборудования во время проведения операционных процедур.

По материалам следствия, 42-летняя медицинская сестра, входившая в состав операционной бригады, ненадлежаще выполнила свои обязанности. Она допустила применение неучтенного обогревательного прибора, который вызвал ожоги 45% поверхности тела ребенка. Согласно врачебному свидетельству причиной смерти стал ожоговый шок и термические поражения I-III степени.

После собранных доказательств женщине сообщили о подозрении процессуального руководства прокуратуры. Суд избрал для подозреваемой меру пресечения. Согласно санкции статьи, медработнице может грозить до 3 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла 14 декабря, когда в полицию поступило сообщение из областной детской больницы о смерти двухмесячной девочки, которая имела врожденный порок развития. Ребенка госпитализировали 12 декабря для плановой операции, однако после вмешательства он скончался. Следственные действия по делу продолжаются, правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

