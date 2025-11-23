14:45  23 ноября
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
11:49  23 ноября
Прорыв в лечении диабета 1-го типа впервые за 100 лет: новая терапия помогает организму вырабатывать собственный инсулин
09:00  23 ноября
Масштабная ночная атака на Днепропетровщину: 16 раненых, среди них 11-летний ребенок
23 ноября 2025, 14:45

Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми

23 ноября 2025, 14:45
Фото: Телеграмм/Файний Тернополь
В Тернополе проходит прощание с семьей, погибшей в результате российского ракетного удара по жилому дому

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Тернополе проходят церемонии прощания с погибшими в результате российского удара по жилому кварталу, среди которых жительница Мария и ее двое детей – Камила и Назар. Согласно информации местных медиа, их отец Камаль стал единственным выжившим в квартире во время трагедии и в течение нескольких дней находился у места разрушения в ожидании результатов спасательных работ.

Поисковые операции на месте происшествия официально завершили 22 ноября в 18:00. Работники ГСЧС, полиция и другие службы разбирали завалы непрерывно четыре дня. По обновленным данным правоохранителей, число погибших возросло до 33 человек, среди них шестеро детей. Ранения получили 94 человека, включая 18 детей. Большинство пострадавших находятся под наблюдением медиков, а часть – в стационарах местных больниц.

Полиция сообщает, что после завершения спасательных работ продолжаются следственные и процессуальные действия. В настоящее время шесть человек считаются пропавшими без вести, а найденные на месте происшествия фрагменты тел переданы на экспертизу. В правоохранительные органы уже обратились 622 жителя, пострадавших от обстрела. Большинство заявлений касаются разрушенных или поврежденных квартир и домов. Патрули продолжают работу в районе, чтобы помогать людям и поддерживать порядок.

Напомним, удар по жилым многоэтажкам Тернополя произошел 19 ноября. В результате атаки возникли масштабные разрушения и пожары. Спасателям удалось найти под завалами одного человека живым. Местные власти и службы до сих пор работают над ликвидацией последствий инцидента и оказанием помощи пострадавшим семьям.

В сети появилось видео с моментами атаки по городу.

Тернополь похороны прощание погибшие семья дети ребенок последствия атака
