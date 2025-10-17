Фото: Нацполиция

Житель Ровенской области сообщил о подозрении из-за наркотиков. Ему уже избрали меру пресечения

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

15 октября правоохранители разоблачили 47-летнего жителя Сарненского района. Он тогда забрал наркотик из оговоренного места. Психотроп он накануне приобрел при неустановленных обстоятельствах. В ходе проверки оказалось, что у него еще 20 граммов психотропа, электронные весы, устройства для употребления наркотиков и фасовочные зип-пакеты.

Отмечается, что на "черном рынке" эти наркотические средства стоили бы более 100 тысяч гривен. Мужчину задержали. Его поместили в изолятор временного содержания.

"Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.307 (незаконное приобретение, хранение особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах) УК Украины", - сообщили в полиции.

