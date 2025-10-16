09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
Музыкант Андрей Хливлюк рассказал, где он служит на самом деле
16 октября 2025, 10:20

В Киеве задержали наркодилеров с 13 килограммами психотропа

16 октября 2025, 10:20
Фото: Нацполиция
В столице правоохранители задержали наркодилеров. Теперь им будет угрожать заключение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Известно, что два наркодилера на территории столицы имели так называемые "мастер-клады". Это оптовые партии, которые они прятали в парках и скверах в виде закладок. Следователи изъяли у них 8-килограммовый пакет из Альфа-PVP из багажного отделения авто подельников и разыскали еще 5-килограммовую "закладку", которую дельцы успели сделать.

"Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около 6 млн грн. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнего закладчика и изъяли партию наркотиков. 17-летнему парню грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

