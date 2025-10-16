Фото: Нацполиция

В столице правоохранители задержали наркодилеров. Теперь им будет угрожать заключение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Известно, что два наркодилера на территории столицы имели так называемые "мастер-клады". Это оптовые партии, которые они прятали в парках и скверах в виде закладок. Следователи изъяли у них 8-килограммовый пакет из Альфа-PVP из багажного отделения авто подельников и разыскали еще 5-килограммовую "закладку", которую дельцы успели сделать.

"Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около 6 млн грн. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

