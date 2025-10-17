На Рівненщині чоловік заробляв на наркотиках
Жителю Рівненської області повідомили про підозру через наркотики. Йому вже обрали запобіжний захід
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
15 жовтня правоохоронці викрили 47-річного жителя Сарненського району. Він тоді забрав наркотик з обумовленого місця. Психотроп він напередодні придбав за невстановлених наразі обставин. Під час перевірки виявилось, що він має ще 20 грамів психотропу, електронні ваги, пристрої для вживання наркотиків та фасувальні зіп-пакети.
Зазначається, що на "чорному ринку" ці наркотичні засоби коштували б понад 100 тисяч гривень. Чоловіка затримали. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.
"Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.307 (незаконне придбання, зберігання особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах) КК України", - повідомили в поліції.
