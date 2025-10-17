16:42  17 жовтня
17 жовтня 2025, 17:55

На Рівненщині чоловік заробляв на наркотиках

17 жовтня 2025, 17:55
Фото: Нацполіція
Жителю Рівненської області повідомили про підозру через наркотики. Йому вже обрали запобіжний захід

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

15 жовтня правоохоронці викрили 47-річного жителя Сарненського району. Він тоді забрав наркотик з обумовленого місця. Психотроп він напередодні придбав за невстановлених наразі обставин. Під час перевірки виявилось, що він має ще 20 грамів психотропу, електронні ваги, пристрої для вживання наркотиків та фасувальні зіп-пакети.

Зазначається, що на "чорному ринку" ці наркотичні засоби коштували б понад 100 тисяч гривень. Чоловіка затримали. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

"Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.307 (незаконне придбання, зберігання особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах) КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше Одеській області поліцейські викрили неповнолітнього закладчика та вилучили партію наркотиків. 17-річному хлопцеві загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

