В Ровно женщина выпрыгнула из окна шестого этажа: подробности трагедии

В Ровно на улице Василия Червония женщина выпрыгнула из окна шестого этажа. Инцидент произошел 4 октября. Очевидцы рассказали, что сначала не поняли, что произошло

Об этом сообщает ITV media group, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, женщина была на кухне, а затем внезапно выпрыгнула из окна. В квартире с ней находились еще четыре человека.



Скорую помощь вызвали неравнодушные прохожие. На момент приезда медиков женщина находилась без сознания.



По словам врачей, к моменту осмотра женщины медики диагностировали у нее многочисленные травмы и переломы. Ее оперативно госпитализировали в Ровенскую центральную городскую больницу, где она находится и сейчас.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно из окна седьмого этажа выпала девушка, а в квартире якобы обнаружили мертвого мужчину. В пресс-службе полиции области уточнили, что никакого трупа в квартире не было.