В Ровно женщина выпрыгнула из окна шестого этажа: подробности трагедии
В Ровно на улице Василия Червония женщина выпрыгнула из окна шестого этажа. Инцидент произошел 4 октября. Очевидцы рассказали, что сначала не поняли, что произошло
Об этом сообщает ITV media group, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, женщина была на кухне, а затем внезапно выпрыгнула из окна. В квартире с ней находились еще четыре человека.
Скорую помощь вызвали неравнодушные прохожие. На момент приезда медиков женщина находилась без сознания.
По словам врачей, к моменту осмотра женщины медики диагностировали у нее многочисленные травмы и переломы. Ее оперативно госпитализировали в Ровенскую центральную городскую больницу, где она находится и сейчас.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно из окна седьмого этажа выпала девушка, а в квартире якобы обнаружили мертвого мужчину. В пресс-службе полиции области уточнили, что никакого трупа в квартире не было.