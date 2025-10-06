В Ровно девушка выпала с 7-го этажа, а в квартире нашли мертвого мужчину
В субботу, 4 октября, в Ровно произошла трагедия. Из окна седьмого этажа 14-этажки на улице Червония выпала девушка
Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.
Пока неизвестно, был ли это несчастный случай, или она выпрыгнула сознательно. Пострадавшая выжила, ее госпитализировали.
В квартире, из которой выпала девушка, обнаружили тело мужчины.
Очевидцы сообщают, что на месте происшествия задержаны двое граждан.
Пока что полиция не дает никаких комментариев.
Напомним, недавно в Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития. От полученных травм погибла на месте. Следователи начали уголовное производство с отметкой "самоубийство".
