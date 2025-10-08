В Киеве малолетние дети подожгли подъезд многоэтажки

Фото: Национальная полиция

В Деснянском районе Киева полицейские установили троих малолетних парней, устроивших поджог в подъезде многоэтажного дома на улице Сержа Лифаря

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь.

Обзор показал, что возгорание произошло из-за поджога бумаги в коридоре.

Огонь повредил стены, потолки и полы на первом этаже, а также оставил следы на третьем.

Ювенальные полицейские установили причастных – трех местных парней в возрасте 8, 9 и 10 лет. Дети объяснили, что подожгли бумагу "ради развлечения", не осознавая риска распространения огня.

Ответственность за действия детей будут нести родители – на них составили административные протоколы.

Напомним, в Одесской области дети пытались взорвать подъезд многоэтажки.Полицейские выяснили, что дети развлечения ради повторили эксперимент, который увидели в одной из социальных сетей. Родителей малолетних хулиганов оштрафовали.