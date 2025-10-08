В Киеве малолетние дети подожгли подъезд многоэтажки
В Деснянском районе Киева полицейские установили троих малолетних парней, устроивших поджог в подъезде многоэтажного дома на улице Сержа Лифаря
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Отмечается, что спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь.
Обзор показал, что возгорание произошло из-за поджога бумаги в коридоре.
Огонь повредил стены, потолки и полы на первом этаже, а также оставил следы на третьем.
Ювенальные полицейские установили причастных – трех местных парней в возрасте 8, 9 и 10 лет. Дети объяснили, что подожгли бумагу "ради развлечения", не осознавая риска распространения огня.
Ответственность за действия детей будут нести родители – на них составили административные протоколы.
Напомним, в Одесской области дети пытались взорвать подъезд многоэтажки.Полицейские выяснили, что дети развлечения ради повторили эксперимент, который увидели в одной из социальных сетей. Родителей малолетних хулиганов оштрафовали.