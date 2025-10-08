На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
В Кременчуге родственники обнаружили без признаков жизни 12-летнюю девочку дома в квартире
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.
7 октября около 18:00 в полицию обратился отец ребенка и сообщил о трагедии.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и криминалисты.
Причины и обстоятельства смерти ребенка выясняют правоохранители.
Напомним, в Кировоградской области в арендованной квартире нашли мертвой 17-летнюю студентку – ни ее теле были ножевые ранения.
