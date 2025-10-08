В Кременчуге родственники обнаружили без признаков жизни 12-летнюю девочку дома в квартире

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

7 октября около 18:00 в полицию обратился отец ребенка и сообщил о трагедии.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и криминалисты.

Причины и обстоятельства смерти ребенка выясняют правоохранители.

