У Рівному жінка вистрибнула з вікна шостого поверху: подробиці трагедії
У Рівному на вулиці Василя Червонія жінка вистрибнула з вікна шостого поверху. Інцидент трапився 4 жовтня. Очевидці розповіли, що спершу не зрозуміли, що сталося
Про це повідомляє ITV media group, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, жінка була на кухні, а тоді раптово вистрибнула з вікна. У квартирі з нею перебували ще четверо людей.
Швидку допомогу викликали небайдужі перехожі. На момент приїзду медиків, жінка перебувала без свідомості.
За словами лікарів, на момент огляду жінки медики діагностували у неї чисельні травми та переломи. Її оперативно госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні, де вона перебуває і зараз.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Рівному з вікна сьомого поверху випала дівчина, а в квартирі нібито знайшли мертвого чоловіка. У пресслужбі поліції області уточнили, що ніякого трупа в квартирі не було.