У Рівному жінка вистрибнула з вікна шостого поверху: подробиці трагедії

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Рівному на вулиці Василя Червонія жінка вистрибнула з вікна шостого поверху. Інцидент трапився 4 жовтня. Очевидці розповіли, що спершу не зрозуміли, що сталося

Про це повідомляє ITV media group, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, жінка була на кухні, а тоді раптово вистрибнула з вікна. У квартирі з нею перебували ще четверо людей.



Швидку допомогу викликали небайдужі перехожі. На момент приїзду медиків, жінка перебувала без свідомості.



За словами лікарів, на момент огляду жінки медики діагностували у неї чисельні травми та переломи. Її оперативно госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні, де вона перебуває і зараз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Рівному з вікна сьомого поверху випала дівчина, а в квартирі нібито знайшли мертвого чоловіка. У пресслужбі поліції області уточнили, що ніякого трупа в квартирі не було.