08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08:44  08 октября
В Киеве малолетние дети подожгли подъезд многоэтажки
08:28  08 октября
На Киевщине умер мужчина, приехавший проходить военно-врачебную комиссию
08 октября 2025, 08:28

На Киевщине умер мужчина, приехавший проходить военно-врачебную комиссию

08 октября 2025, 08:28
Фото: Национальная полиция
Правоохранители Киевщины выясняют обстоятельства гибели 43-летнего мужчины, внезапно скончавшегося на территории Бориспольской больницы

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что трагедия произошла 6 октября.

Мужчине внезапно стало плохо прямо на территории медучреждения. Медики оперативно оказали помощь, однако спасти его жизнь не удалось.

По словам свидетелей, погибший прибыл в Борисполь для прохождения военно-врачебной комиссии.

По факту происшествия следователи Бориспольского районного управления полиции открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

Напомним, в городе Смела Черкасской области во время перевозки военнообязанных в учебный центр мужчина выпрыгнул из автомобиля, в котором его перевозили. От полученных травм он впоследствии скончался в медучреждении.

