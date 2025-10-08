На Киевщине умер мужчина, приехавший проходить военно-врачебную комиссию
Правоохранители Киевщины выясняют обстоятельства гибели 43-летнего мужчины, внезапно скончавшегося на территории Бориспольской больницы
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что трагедия произошла 6 октября.
Мужчине внезапно стало плохо прямо на территории медучреждения. Медики оперативно оказали помощь, однако спасти его жизнь не удалось.
По словам свидетелей, погибший прибыл в Борисполь для прохождения военно-врачебной комиссии.
По факту происшествия следователи Бориспольского районного управления полиции открыли уголовное производство. Следствие продолжается.
Напомним, в городе Смела Черкасской области во время перевозки военнообязанных в учебный центр мужчина выпрыгнул из автомобиля, в котором его перевозили. От полученных травм он впоследствии скончался в медучреждении.