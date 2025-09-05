На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков

Иллюстративное фото: из открытых источников

На днях патрульные города Дубно на Ровенщине получили вызов о якобы краже в селе Смыга. Заявитель утверждал, что у него похитили наркотические вещества

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инспекторы оперативно прибыли на место, однако выяснили, что никакой кражи не было. Как оказалось, гражданин решил так "пошутить", заведомо предоставив ложную информацию.

За ложный вызов специальных служб полицейские составили на мужчину административный протокол. Ему светит штраф от 850 до 3400 грн.

В полиции еще раз подчеркивают, шутить с экстренными службами – опасно и безответственно. Такое "развлечение" может стоить кому-то жизнь или здоровье.

