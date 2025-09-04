Фото: полиция

Инцидент произошел 2 сентября около 13.25 в Костополе. Ребенок находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что 27-летняя мать ушла отвести 7-летнего сына сына в школу, а дочь оставила дома с 19-летним знакомым. Когда парень отошел в другую комнату, девочка выпала из открытого окна на шестом этаже на крышу парикмахерской. Окно было открыто для проветривания, однако механизм был сломан.

Известно, что семья состоит на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 УК (неисполнение обязанностей по уходу за ребенком).

