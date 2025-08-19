Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета

Фото: galka.if.ua

В понедельник, 18 августа, во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции Ивано-Франковска обнаружили видео, на котором пассажир автомобиля Tesla демонстрирует из окна предмет, похожий на автомат. Инцидент произошел в центральной части города

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Совместно с патрульными оперативники быстро нашли автомобиль и остановили его на одной из улиц города.

За рулем находился 20-летний местный житель, а пассажиром оказался 19-летний парень.

Во время общения со стражами порядка молодые люди пояснили, что демонстрировали лишь макет автомата, который впоследствии спрятали в офисном помещении. Полицейские изъяли макет для дальнейшей проверки.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия и привлечении участников инцидента к административной ответственности.

