05 вересня 2025, 10:43

На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики

05 вересня 2025, 10:43
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Днями патрульні міста Дубно, що на Рівненщині отримали виклик про нібито крадіжку у селі Смига. Заявник стверджував, що у нього викрали наркотичні речовини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інспектори оперативно прибули на місце, однак з'ясували, що жодної крадіжки не було. Як виявилося, громадянин вирішив так "пожартувати", завідомо надавши неправдиву інформацію.

За неправдивий виклик спеціальних служб поліцейські склали на чоловіка адміністративний протокол. Йому світить штраф від 850 до 3400 грн.

У поліції вкотре наголошують, жартувати з екстреними службами – небезпечно і безвідповідально. Така "розвага" може коштувати комусь життя або здоров’я.

Нагадаємо, у серпні під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції Івано-Франківська виявили відео, на якому пасажир автомобіля Tesla демонструє з вікна предмет, схожий на автомат. Згодом з'ясувалося, що це був макет зброї.

05 вересня 2025
